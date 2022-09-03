2022/09/03 | 23:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أفاد باحثون سويديون، اليوم السبت، أن الأطفال الذين يولدون من أجنة مجمدة قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بمرض السرطان.وحلل الباحثون البيانات الطبية لأكثر من 7.9 مليون طفل في الدنمارك […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ما علاقة الطفل المولود من أجندة مجمدة بالسرطان..



دراسة تكشف التفاصيل المركز الخبري الوطني.

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