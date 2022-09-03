هالاند يُحصن موقعه في الصدارة بعد تعثر مانشستر سيتي

2022/09/03 | 23:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني خرج فريق مانشستر سيتي بتعادل بطعم الهزيمة من ملعب مضيفه أستون فيلا (1-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وضع النجم […]

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