فيديو:راية الامام الحسن المجتبى السوداء ترفع عند مرقد الامام الحسين بمناسبة ذكرى استشهاده

2022/09/03 | 23:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحضور رسمي قامت الامانة العامة للعتبة

الحسينية المقدسة برقع راية الامام

الحسن المجتبى السوداء لمناسبة ذكرى

استشهاده في السابع من شهر صفر كل عام

وتنقل وكالة نون الخبرية لقطات من

مراسيم رفع الراية في م

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