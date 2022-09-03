في لقطة طريفة.. لاعب توتنهام يتلقى إنذاراً بعد احتفاله بهدفٍ مُلغى

2022/09/04 | 00:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عانى البرازيلي ريتشارليسون، لاعب توتنهام هوتسبير، من سوء الحظ، في مباراة فريقه مع فولهام، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن تلقى إنذارا إثر احتفاله بهدف أُلغي لاحقا

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