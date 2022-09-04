2022/09/04 | 00:37 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: يترقب العراقيون بشغف قرار المحكمة الاتحادية العليا بخصوص دعوى حل البرلمان.و أخفقت للمرة...

ظهرت المقالة آراء : المحكمة الاتحادية فيما لو اتخذت قرار حل البرلمان فسيكون سياسيا أولاً على المسلة.

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