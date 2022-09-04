تفاعلات الساعة.. الاطار يكشف عن أن تظاهرات النسور كانت بالتنسيق مع التيار الصدري

2022/09/04 | 00:37 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: نشر وكالة المسلة ابرز الحوارات عبر الفضائيات، السبت 09/03/2022.الأمين العام لحركة نازل آخذ...

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الاطار يكشف عن أن تظاهرات النسور كانت بالتنسيق مع التيار الصدري أولاً على المسلة.

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