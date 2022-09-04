برشلونة يتجاوز إشبيلية وليفاندوفسكي يتألق مجدداً

2022/09/04 | 00:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة قدّم برشلونة عرضاً قوياً مرة أخرى بفوزه على إشبيلية بثلاثية نظيفة مستفيداً من تألق نجومه الجدد.تجاوز برشلونة اختباره أمام مضيفه إشبيلية 3-0 اليوم السبت في المرحلة الرابعة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

واستغل برشلونة إهدار صاحب الأرض للعديد من الفرص في أول 20 دقيقة قبل أن ينتفض ويسيطر على المباراة بشكل شبه كامل.

وبدأ البرازيلي رافينيا الثلاثية (21) بعد متابعته لكرة سددها البولندي ليفاندوفسكي وأبعدها مواطن الأول فرناندو من على خط المرمى.

وترجم ليفاندوفسكي ببراعة تمريرة الفرنسي كوندي لاعب إشبيلية السابق ليضيف الهدف الثاني للبلوغرانا (36) قبل أن يوقع إريك غارسيا على الهدف الثالث بعد تمريرة حاسمة أخرى لكوندي (50).

وهذا الانتصار الثالث توالياً لبرشلونة بعد تعادله في الجولة الأولى أمام رايو فايكانو ليصعد للوصافة مؤقتاً بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط.

من جهته فشل إشبيلية في مصالحة جماهيره مرة جديدة متلقياً هزيمته الثالثة هذا الموسم مقابل تعادل وحيد.

وينتظر برشلونة ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي في دوري أبطال أوروبا الأربعاء، فيما سيخوض إشبيلية اختباراً صعباً على أرضه أمام مانشستر سيتي الإنكليزي الثلاثاء.

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