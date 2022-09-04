شهداء وجرحى من الجيش بانفجار عبوة استهدفت عجلتهم في ديالى

2022/09/04 | 00:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالىافاد مصدر أمني، اليوم السبت، باستشهاد جندي وإصابة اربعة اخرين بانفجار عبوة ناسفة استهدفت عجلتهم في محافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "عبوة ناسفة انفجرت على عجلة تابعة للجيش العراقي نوع همر في قرية شلية جنوب ناحية بهرز 10 كم جنوب بعقوية".

واضاف ان "الانفجار اسفر عن استشهاد منتسب وإصابة اربعة اخرين".

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