توضيح من أمانة مجلس النوب بشأن الدوام الرسمي يوم غد

2022/09/04 | 00:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد اصدرت الامانة العامة لمجلس النواب، اليوم السبت، توضيحا بشأن الدوام الرسمي ليوم غد الأحد.

وقالت الامانة في بيان تلقته (بغداد اليوم): إن "يوم غد الأحد الموافق الرابع من ايلول دوام رسمي بنسبة 100٪ لكافة الموظفين".

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