برشلونة يهزم إشبيلية بثلاثية نظيفة في الليجا

2022/09/04 | 00:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واعواصل برشلونة سلسلة انتصاراته بالفوز على إشبيلية بثلاثية نظيفة، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الليجا، في معقل الأندلسيين "رامون سانشيز بيزخوان".وسجل أهداف برشلونة، رافينيا وليفاندوفسكي وإريك جارسيا في الدقائق (21 و36 و50).وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى النقطة 10 في وصافة جدول ترتيب الليجا، ويتجمد رصيد إشبيلية عند نقطة وحيدة في المركز السابع عشر.





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