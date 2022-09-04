2022/09/04 | 00:45 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kIs3rvckO98

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السيستاني تدخل من وراء الكواليس لمنع الانزلاق للحرب) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السيستاني تدخل من وراء الكواليس لمنع الانزلاق للحرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).