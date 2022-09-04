برشلونة يواصل مطاردة الريال بفوز ثالث تواليا

2022/09/04 | 00:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق برشلونة فوزه الثالث توالياً، في مباراة قوية على ملعب "رامون سانشيس بيخوان"، عاقب خلالها النادي الأندلسي في الشوط الأوّل بالهجمات المرتدة معتمداً على "رزمة" من الوافدين الجدد.

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