بحوزته عبوة ناسفة.. القبض على متهم بالإرهاب في بغداد

2022/09/04 | 01:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم السبت، عن القاء القبض على متهم مطلوب بقضايا إرهابية في بغداد.



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وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ضمن إطار الجهود الأمنية التي تبذلها قطعات الشرطة الاتحادية في ملاحقة المطلوبين من الإرهابيين ‏والخارجين عن القانون وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل ، تمكّنت قوة من اللواء الثاني الفرقة ‏الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات ‏الاتحادية ، من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب في منطقة الكمالية، ‏وضبط بحوزته عبوة محلية الصنع ".



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‏واضافت انه "تم إحالته مع المضبوطات اصولياً إلى جهة الطلب".

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