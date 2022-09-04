القوى المدنية تحضّر لتظاهرات كبيرة بعد الزيارة الأربعينية وموعدها المرجح تشرين المقبل

2022/09/04 | 01:39 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشيوعي العراقي: أسباب انتفاضة تشرين ما زالت قائمة خاص- الصباح الجديد: تستعد القوى المدنية لتظاهرات كبيرة بعد انتهاء الزيارة الاربعينية، إذا استمر الوضع السياسي على ما هو عليه من دون التوصل إلى حلول، فيما تشير إلى أن أسباب انتفاضة تشرين ما زالت قائمة لغاية الوقت الحالي.وقال القيادي في الحزب الشيوعي العراقي جاسم الحلفي، إن ...

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