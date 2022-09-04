تغيرات المناخ تضعنا امام تحديات مشتركة تحتم عملنا معاً لتجاوزها

2022/09/04 | 01:39 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن تحث بغداد: بغداد – الصباح الجديد تحدثت السفيرة الأمريكية لدى بغداد، إلينا رومانوسكي امس السبت، عن أزمة المناخ وتغيره في العراق، لافتة إلى أن درجات الحرارة الحارقة والعواصف الرملية الشديدة والجفاف المستمر باتت أوضاعاً سائدة من شأنها أن تؤثّر سلباً على جوانب الحياة اليومية للملايين من العراقيين.وقالت رومانوسكي، في كلمة لها بخصوص أزمة ...

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