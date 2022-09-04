ترجيحات بانهيار اقتصاد الاقليم في حال عدم التوصل الى اتفاق نفطي مع بغداد

2022/09/04 | 01:39 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكومة المحلية تلجا الى الولايات المتحدة لنزع فتيل الازمة السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي حذر نائب في برلمان الاقليم من مخاطر تواجه اقليم كردستان في حال استمر التوتر والتنازع بين حكومة الاقليم وبغداد حول ملف النفط.واوضح رئيس لجنة الطاقة في برلمان الاقليم الدكتور شيركو جودت ان استمرار الازمة والتحدي بين حكومة الاقليم ...

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