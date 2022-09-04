السَحْل المدني

2022/09/04 | 01:47 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: عدنان أبوزيد أصدقائي المدنيون..تُرصد في التظاهرات التي يُفترض انها (مدنية)، دعوات إلى السحل...

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