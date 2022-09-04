أنباء عن فقدان 200 مليون دينار في الكلية العسكرية الثالثة وأوامر بحجز عميدها

2022/09/04 | 01:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افادت مصادر مطلعة، الاحد، بصدور اوامر بحجز عميد الكلية العسكرية الثالثة في السليمانية بعد انباء عن فقدان اكثر من 200 مليون دينار عراقي.

وقالت المصادر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "اوامرا صدرت بحجز عميد الكلية العسكرية الثالثة في السليمانية وكافة الضباط والمراتب بعد فقدان مبالغ مالية من الكلية تقدر باكثر من 200 مليون دينار عراقي".

ولم يتسن لوكالة بغداد اليوم التأكد من مسؤول في المؤسسة العسكرية لكن نؤكد ان حق الرد مكفول بما ذكر اعلاه.

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