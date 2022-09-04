2022/09/04 | 02:05 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Fy4yhH9GBdE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من الواقع | أنام بالخيم مال مظاهرات بس من خلصت بقيت بالشارع والشباب جابوني يمك) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. من الواقع | أنام بالخيم مال مظاهرات بس من خلصت بقيت بالشارع والشباب جابوني يمك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).