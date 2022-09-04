"حرب الطاقة" بين الغرب وموسكو تتصاعد

2022/09/04 | 02:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسيطرت القوات الروسية على زابوريجيا، أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، منذ فترة وجيزة بعد غزوها لأوكرانيا في فبراير.وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضا إن مفاعل واحدا فقط من ستة مفاعلات في المحطة ما زال يعمل، لكنه يواصل إمداد الشبكة بالكهرباء من خلال خط احتياطي.

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