2022/09/04 | 02:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة - واعأعلنت وكالة "ناسا"، أن المحاولة الثالثة لإطلاق صاروخها القمري الجديد لن تحدث في الأيام المقبلة، بعد أن تسبب تسرب للوقود في توقف محاولة إطلاق ثانية.وقال جيم فري المدير المساعد لتطوير أنظمة الاستكشاف في وكالة "ناسا" إن فترة الإطلاق الحالية لمهمة "أرتميس-1" تنتهي يوم الثلاثاء، ولن نطلقه في هذه الفترة.وتهدف مهمة اختبار "أرتميس 1" (Artemis I)، المقرر أن تستمر 42 يوما، إلى أخذ مركبة "أوريون" على بعد 40 ألف ميل من الجانب البعيد من القمر، والمغادرة من ذات المكان الذي نظمت منه مهمات أبولو القمرية قبل نصف قرن.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ناسا تستبعد إطلاق مهمة "أرتميس-1" الجديد في الأيام المقبلة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ناسا تستبعد إطلاق مهمة "أرتميس-1" الجديد في الأيام المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).