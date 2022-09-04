2022/09/04 | 03:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البنتاغون يعلن عن صفقة بيع أسلحة لتايون

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