2022/09/04 | 04:47 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصادر عراقية: انقطاع التيار الكهربائي عن قرى في دهوك جراء قصف مدفعي تركي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/04 | 04:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادر عراقية: انقطاع التيار الكهربائي عن قرى في دهوك جراء قصف مدفعي تركي) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصادر عراقية: انقطاع التيار الكهربائي عن قرى في دهوك جراء قصف مدفعي تركي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).