ماركا تفجر مفاجأة بشأن وجهة رونالدو القادمة

2022/09/04 | 05:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنه في مفاجأة قد تكون وجهة كريستيانو رونالدو هي الدوري التركي، بعد أبدى رغبته في عدم الاستمرار في البقاء على مقاعد البدلاء في مباريات مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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