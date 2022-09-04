2022/09/04 | 07:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات البلجيكية اعتقال "فنان محتال بريطاني"، كان موضوع فيلم وثائقي على شبكة "نتفليكس"، في بلجيكا بعد فراره من فرنسا، حيث أصاب ضابطي شرطة.

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