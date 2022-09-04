مصرع 23 شخصا شرقي الهند بسبب صواعق البرق

2022/09/04 | 07:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة-واعأعلن مسؤولون هنود أن ما لا يقل عن 23 شخصا لقوا حتفهم من جراء صواعق البرق التي ضربت شرق البلاد خلال الأيام القليلة الماضية أثناء العواصف الموسمية.وذكر مسؤولو إدارة مكافحة الكوارث في ولاية بيهار الواقعة في شرق الهند أن ضحايا هذه الصواعق كانوا من المزارعين والعمال في بيهار، وأنهم لقوا حتفهم أثناء العواصف الضارية التي ضربت الولاية.وأوضحوا أن 11 شخصا لقوا حتفهم عبر أنحاء الولاية يوم أمس بالإضافة إلى مصرع 13 شخصا خلال اليومين السابقين.المصدر: وكالات

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