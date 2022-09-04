روسيا والغرب يصعدان حرب الطاقة.. كيف يؤثر قرار مجموعة السبع على موسكو؟

2022/09/04 | 07:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ ربيع هذا العام، يدرس قادة مجموعة السبع، وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي، كوسيلة لخفض عائدات موسكو من الوقود الأحفوري دون التسبب في طفرة في أسواق النفط العالمية.

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