البروفيسور العراقي نائل حنون.. تعرف على أول من ترجم السومرية للعربية

2022/09/04 | 08:16 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البروفيسور نائل حنون أحد أبرز رجال الآثار في العراق والعالم، ويعد أول مترجم للنصوص السومرية والأكدية إلى العربية.

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