2022/09/04 | 08:40 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: emrX3vIwnn8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الزائرون يواصلون مسيرهم صوب كربلاء المقدسة لإحياء زيارة الأربعين وملفات أخرى في نشرة الــ 8 صباحا) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الزائرون يواصلون مسيرهم صوب كربلاء المقدسة لإحياء زيارة الأربعين وملفات أخرى في نشرة الــ 8 صباحا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).