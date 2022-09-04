اشتبك مع المسافرين والطاقم.. مسافر بريطاني يحول اتجاه رحلة جوية

2022/09/04 | 08:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت السلطات اليونانية إن رجلا بريطانيا وجهت إليه عدة اتهامات في اليونان بعد أن تم تحويل مسار رحلته التي كانت متجهة من لندن إلى قبرص بسبب تصرفاته.

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