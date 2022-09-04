2022/09/04 | 08:52 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بريطانيا ستواجه عجزاً في الميزانية بـ69 مليار دولار مع حلول منتصف العقد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/04 | 08:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا ستواجه عجزاً في الميزانية بـ69 مليار دولار مع حلول منتصف العقد) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بريطانيا ستواجه عجزاً في الميزانية بـ69 مليار دولار مع حلول منتصف العقد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).