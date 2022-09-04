2022/09/04 | 09:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد توقف استمرّ 3 أعوام، عاد الحدث الرياضي الهستيري المفضل لدى الجماهير في ولاية واشنطن الأمريكية..سباق التيرانوصورات!

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