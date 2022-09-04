السجن لمدة 15 سنة بحق موظفة في الرافدين لقيامها باختلاس اموال المصرف

2022/09/04 | 09:43 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أصدرت محكمة جنايات الرصافة، الأحد، 4 أيلول، 2022، حكماً بالسجن لمدة خمسة عشر سنة...

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