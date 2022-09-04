2022/09/04 | 09:43 - المصدر: المسلة

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ظهرت المقالة وزارة الدفاع تشيع ضابطا عراقيا توفي في امريكا أولاً على المسلة.

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