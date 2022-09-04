أكثر من ثمانية وعشرين ألف طالب يباشرون دراساتهم العليا في الجامعات

2022/09/04 | 09:47 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انطلاقا من برامجها وخططها العلمية وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة والتزاما بتوقيتات التقويم الجامعي للعام الدراسي 2023/2022 استقبلت الجامعات العراقية ثمانية وعشرين ألفا وثمانمئة طالب في الدراسات العليا من الموظفين وغير الموظفين ضمن قنوات القبول العام والنفقة الخاصة والامتيازات للمباشرة والشروع بالفصل الدراسي الأول الذي يبدأ اليوم الأحد الموافق 2022/9/4 ويستمر خمسة عشر أسبوعا.

وتشتمل مسارات الدراسات العليا للحصول على شهادات الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه على ألفين وثمانية وتسعين برنامجا دراسيا موزعا على التخصصات الطبية والهندسية والعلوم الصرفة والعلوم الزراعية والبيطرية والعلوم الإدارية والاقتصادية والعلوم الإنسانية والاجتماعية.

وبهذا الصدد فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تؤكد أن المؤشرات الموثقة للإنتاج العلمي للجامعات وخطتها في ميدان الدراسات العليا تسير بخطى إيجابية محليا وعالميا وتعتمد سياسة التكامل وربط نتائج البحوث ولاسيما التطبيقية منها بما تحتاج إليه المؤسسات من معالجات وحلول ورؤى أكاديمية مسؤولة عن تذليل التحديات وخدمة المجتمع.

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