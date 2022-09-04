السجن لمدة خمسة عشر سنة بحق (موظفة في مصرف الرافدين) لقيامها باختلاس اموال المصرف

2022/09/04 | 09:47 - المصدر: وكالة خبر

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أصدرت محكمة جنايات الرصافة المختصة بنظر قضايا النزاهة حكماً بالسجن لمدة خمسة عشر سنة بحق (موظفة في مصرف الرافدين) عن ارتكابها جريمة غسل اموال “لاختلاس اموال المصرف “.

وذكر مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان “المحكمة اصدرت قرار بمصادرة عقارين عائدين للمجرمة واعادتهما لصالح مصرف الرافدين”.

وأضاف أن “الحكم بحق المجرمة يأتي استنادا لاحكام المادة 36/ من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم 39 لسنة 2015”.

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