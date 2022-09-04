التعليم: 28 ألف طالب باشروا بالدراسات العليا اليوم

2022/09/04 | 09:51 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسارات الدراسات العليا تشتمل للحصول على شهادات الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه.

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