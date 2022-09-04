2022/09/04 | 09:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يجب أن يتضمن جدول أعمال جلسات الحوار الوطني المقبلة جملةً من الأمور التي لا يمكن أن تمضي العملية السياسية دون الاتفاق عليها ، وهي: -تحديد موعد للانتخابات النيابية المبكرة وانتخابات مجالس المحافظات في موعد أقصاه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس البرلمان يحدد جملة من الأمور للبدء بحوار وطني في العراق المركز الخبري الوطني.

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