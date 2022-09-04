2022/09/04 | 09:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاحد، مباشرة اكثر من ثمانية وعشرون ألف طالب من الدراسات العليا دواهمهم في الجامعات.وقالت الوزارة في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني /، إنه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التعليم: أكثر من 28 ألف طالب يباشرون دراساتهم العليا في الجامعات المركز الخبري الوطني.

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