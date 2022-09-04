مقتل قيادي بارز بـ'داعش' واثنين من معاونيه في كركوك - عاجل

2022/09/04 | 10:21 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز ـ أمنأعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الاحد، مقتل مايسمى امني قاطع الدبس واثنين من معاونية في كركوك.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "من خلال المتابعة المستمرة توفرت معلومات دقيقة لدى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية عن وجود وكر للإرهابيين في منطقة چيمن قرب سد الخاص في محافظة كركوك".

وأضافت: "حيث عملت الوكالة بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، على تزويد طائرات F16 بمعلومات عن هذا الوكر، اذ تم تنفيذ ضربة جوية بواسطة الشجعان في صقور الجو في طيران القوة الجوية، أسفرت عن مقتل مايسمى امني قاطع الدبس والمكنى( ابو دنيا) واثنين من معاونية".واشار البيان الى ان "قوة قد خرجت من وكالة الاستخبارات لتفتيش المكان وعثرت على أشلاء القتلى ".واتم البيان: "سيبقى النصر حليف الشجعان في قواتنا الأمنية البطلة".

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