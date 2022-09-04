سوريا.. سقوط مروحية عسكرية في حماة ومقتل طاقمها

2022/09/04 | 10:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وكالة أنباء النظام السوري "سانا"، الأحد، عن مصدر عسكري قوله إن مروحية تابعة لقوات النظام سقطت قرب مدينة حماة غرب سوريا، وقتل أفراد طاقمها.

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