وكالة الاستخبارات تعلن مقتل

2022/09/04 | 10:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كركوك

أفادت وكالة الاستخبارات الاتحادية، اليوم الاحد، بتنفيذ طيران القوة الجوية ضربة على وكر للإرهابيين في محافظة كركوك.

وقال بيان للوكالة وتلقته (بغداد اليوم)، أنه "من خلال المتابعة المستمرة توفرت معلومات دقيقة لدى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية عن وجود وكر للإرهابيين في منطقة چيمن قرب سد الخاص في محافظة كركوك".

وأضاف أنه "عملت الوكالة بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، على تزويد طائرات F16 بمعلومات عن هذا الوكر، اذ تم تنفيذ ضربة جوية بواسطة الشجعان في صقور الجو في طيران القوة الجوية، أسفرت عن مقتل ما يسمى امني قاطع الدبس والمكنى (ابو دنيا) واثنين من معاونيه".

وتابع البيان، أنه "خرجت قوة من وكالة الاستخبارات لتفتيش المكان وعثرت على أشلاء القتلى".

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