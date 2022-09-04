بينها موعد الانتخابات.. الحلبوسي يدعو لتضمين 10 نقاط مهمة بجلسات الحوار المقبلة

2022/09/04 | 10:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاحد، ضرورة تضمين جلسات الحوار الوطني المقبلة جملة من الموضيع التي لا يمكن ان تمضي العملية السياسية دون الاتفاق عليها، و ابرزها تحديد موعد للإنتخابات النيابية المبكرة.

وكتب الحلبوسي في تغريدة له على تويتر تابعتها (بغداد اليوم)، أنه " يجب أن يتضمن جدول أعمال جلسات الحوار الوطني المقبلة جملة من الأمور التي لا يمكن أن تمضي العملية السياسية دون الاتفاق عليها وهي: -

تحديد موعد للانتخابات النيابية المبكرة وانتخابات مجالس المحافظات في موعد أقصاه نهاية العام المقبل.

- انتخاب رئيس الجمهورية.

- اختيار حكومة كاملة الصلاحية متفق عليها ومحل ثقة واطمئنان للشعب وقواه السياسية.

- إعادة تفسير المادة 76 من الدستور، وإلغاء الالتفاف المخجل في التلاعب بحكم هذه المادة والذي حدث بضغوطات سياسية بعد انتخابات 2010 •

- إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية.



- إبقاء أو تعديل قانون انتخابات مجلس النواب.

- تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا وحسب المادة 92 من الدستور.

- إعادة انتشار القوات العسكرية والأمنية بجميع صنوفها، وتتولى وزارة الداخلية حصرة الانتشار وفرض الأمن في المدن كافة، وتكون بقية القوات في مكانها الطبيعي في معسكرات التدريب والانتشار التي تحددها القيادة العسكرية والأمنية

مع توفير كل ما يلزم لتكون على أهبة الاستعداد لأي طارئ.

- العودة الفورية لجميع النازحين الأبرياء الذين هجروا من ديارهم ولم يتمكنوا من العودة إليها حتى الآن.



تنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان باتفاق معلن للشعب لحين إقرار قانون النفط والغاز".

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