2022/09/04 | 10:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة التعليم العالي، اليوم الاحد، استقبال الجامعات العراقية 28,800 طالب في الدراسات العليا ضمن قنوات القبول العام والنفقة الخاصة.

وقال بيان المكتب الإعلامي للوزارة وتلقته (بغداد البوم)، أنه "انطلاقا من برامجها وخططها العلمية وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة والتزاما بتوقيتات التقويم الجامعي للعام الدراسي 2023/2022 استقبلت الجامعات العراقية ثمانية وعشرين ألفا وثمانمئة طالب في الدراسات العليا من الموظفين وغير الموظفين ضمن قنوات القبول العام والنفقة الخاصة والامتيازات للمباشرة والشروع بالفصل الدراسي الأول الذي يبدأ اليوم الأحد الموافق 2022/9/4 ويستمر خمسة عشر أسبوعا".

وحول طبيعة الدراسات العليا أوضح البيان أنه "تشتمل مسارات الدراسات العليا للحصول على شهادات الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه على ألفين وثمانية وتسعين برنامجا دراسيا موزعا على التخصصات الطبية والهندسية والعلوم الصرفة والعلوم الزراعية والبيطرية والعلوم الإدارية والاقتصادية والعلوم الإنسانية والاجتماعية".

وأضاف، إن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تؤكد أن المؤشرات الموثقة للإنتاج العلمي للجامعات وخطتها في ميدان الدراسات العليا تسير بخطى إيجابية محليا وعالميا وتعتمد سياسة التكامل وربط نتائج البحوث ولاسيما التطبيقية منها بما تحتاج إليه المؤسسات من معالجات وحلول ورؤى أكاديمية مسؤولة عن تذليل التحديات وخدمة المجتمع".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم العالي: مباشرة اكثر من 28 الف طالب بالدراسات العليا في الجامعات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم العالي: مباشرة اكثر من 28 الف طالب بالدراسات العليا في الجامعات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).