2022/09/04 | 10:33 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: رصد: قرار نشر ( ٢٠ الف) مقاتل من الحشد الشعبي المكلفين بحماية زوار الاربعين...

ظهرت المقالة عشرون ألف مقاتل حشدي يحمون زوار الأربعينية..



من هم؟ أولاً على المسلة.

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