القوى السياسية تهرب الى الأمام رغم مشاريع الحلول المطروحة لحسم الأزمة

2022/09/04 | 10:33 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الأحد 09/04/2022، انه يجب الإتفاق على تحديد موعد...

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