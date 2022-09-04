(قصة خبرية من طريق الزائرين):والله لن تمحو ذكرنا

2022/09/04 | 10:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسيرة الزائرين في اربعينية الإمام

(عليه السلام) تشبه يوم الحشر ففيها

يشارك الناس من كل حدب وصوب ومن كل جنس

ونمط، وصور متنوعة لملايين الزائرين

والوانهم وازيائهم ولهجاتهم ولغاتهم،

كلهم جاؤوا لنصرة القضي

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