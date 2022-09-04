كربلاء:تسجيل (9000) موكب للمشاركة في احياء مراسيم الأربعين.

2022/09/04 | 10:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قسم الشعائر والمواكب والهيئات

الحسينية في العراق والعالم الإسلامي

التابع للعتبتين المقدستين الحسينية

والعباسية، عن تواصله بإنجاز اصدار

الموافقات الرسمية للمواكب الحسينية

والخدمية المشاركة في احيا

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