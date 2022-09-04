2022/09/04 | 10:46 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القضاء: السجن ١٥ سنة بحق موظفة في مصرف الرافدين بتهمة الاختلاس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/04 | 10:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء: السجن ١٥ سنة بحق موظفة في مصرف الرافدين بتهمة الاختلاس) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء: السجن ١٥ سنة بحق موظفة في مصرف الرافدين بتهمة الاختلاس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).