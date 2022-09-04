سقطت في حقل زراعي.. شاهد كيف سرق أمريكي طائرة ركاب

2022/09/04 | 10:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مشهد أثار الرعب وقع في مدينة توبيلو بولاية مسيسيبي الأمريكية ووثقته الكاميرات من زوايا مختلفة، قام موظف يعمل في مطار توبيلو بسرقة طائرة ركاب، في الساعة الخامسة فجرا بحسب التوقيت المحلي.

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